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21.04.2022  16:19   Дмитрий Колоней

Что надо знать людям, чей близкий идет на войну

Памятка для тех, чьи близкие становятся в ряды защитников Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подготовило памятку для тех, чьи близкие становятся в ряды защитников Украины.

Следует иметь как можно больше информации:

 

  • о том, в какую воинскую часть попал боец ​​и в какое ее подразделение;
  • фамилия непосредственного командира и его номер телефона;
  • два-три номера телефонов сослуживцев вашего близкого;
  • знать местонахождение близкого человека.
Чтобы улучшить надежность и безопасность такой коммуникационной составляющей, вам обоим стоит скачать на телефоны мессенджер Signal и при первом случае воин должен отписаться, где находится (название н. п., или какой самый близкий).

Боец должен:

 

  • Иметь жетон с выбитой на нем фамилией.
  • Подписатьь одежду  с данными на внутренней стороне.
  • Выучить наизусть номер телефона кого-то из родных. И когда он придет в себя после ранения в госпитале, то сможет позвонить даже с любого телефона, который будет доступен.
  • На войне держаться рядом с опытными бойцами – они могут найти оптимальный выход из сложной ситуации.
  • Быть запасливым, иметь при себе дополнительные патроны, помнить об аптечке, средствах гигиены, кусочке чего-то калорийного на перекус, когда нет возможности полноценно поесть, немного воды, и не терять надежды и здравого смысла в любой ситуации.

Правила выживания:

 

  • На войне и даже в плену выживает не самый умный и не самый сильный, а тот, кто может приспособиться к ситуации и быстро и правильно оценивает новые обстоятельства.
  • Наибольшие шансы у того, кто имеет быструю реакцию и способен принимать нестандартные решения.
  • Главное правило: не паникуйте, не обрывайте телефоны, если с бойцом какое-то время нет связи, все будет хорошо!

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  война, памятка бойцу и его близким, украина
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