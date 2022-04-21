21.04.2022 16:19 Дмитрий Колоней

Что надо знать людям, чей близкий идет на войну

Памятка для тех, чьи близкие становятся в ряды защитников Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ , Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подготовило памятку для тех, чьи близкие становятся в ряды защитников Украины.

Следует иметь как можно больше информации:

о том, в какую воинскую часть попал боец ​​и в какое ее подразделение;

фамилия непосредственного командира и его номер телефона;

два-три номера телефонов сослуживцев вашего близкого;

знать местонахождение близкого человека.

Чтобы улучшить надежность и безопасность такой коммуникационной составляющей, вам обоим стоит скачать на телефоны мессенджер Signal и при первом случае воин должен отписаться, где находится (название н. п., или какой самый близкий).

Боец должен:

Иметь жетон с выбитой на нем фамилией.

Подписатьь одежду с данными на внутренней стороне.

Выучить наизусть номер телефона кого-то из родных. И когда он придет в себя после ранения в госпитале, то сможет позвонить даже с любого телефона, который будет доступен.

На войне держаться рядом с опытными бойцами – они могут найти оптимальный выход из сложной ситуации.

Быть запасливым, иметь при себе дополнительные патроны, помнить об аптечке, средствах гигиены, кусочке чего-то калорийного на перекус, когда нет возможности полноценно поесть, немного воды, и не терять надежды и здравого смысла в любой ситуации.

Правила выживания:

На войне и даже в плену выживает не самый умный и не самый сильный, а тот, кто может приспособиться к ситуации и быстро и правильно оценивает новые обстоятельства.

Наибольшие шансы у того, кто имеет быструю реакцию и способен принимать нестандартные решения.

Главное правило: не паникуйте, не обрывайте телефоны, если с бойцом какое-то время нет связи, все будет хорошо!