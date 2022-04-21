21.04.2022 16:19 Дмитрий Колоней
Что надо знать людям, чей близкий идет на войну
Памятка для тех, чьи близкие становятся в ряды защитников Украины.
Как сообщает РЕДПОСТ
, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подготовило памятку для тех, чьи близкие становятся в ряды защитников Украины.
Следует иметь как можно больше информации:
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о том, в какую воинскую часть попал боец и в какое ее подразделение;
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фамилия непосредственного командира и его номер телефона;
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два-три номера телефонов сослуживцев вашего близкого;
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знать местонахождение близкого человека.
Чтобы улучшить надежность и безопасность такой коммуникационной составляющей, вам обоим стоит скачать на телефоны мессенджер Signal и при первом случае воин должен отписаться, где находится (название н. п., или какой самый близкий).
Боец должен:
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Иметь жетон с выбитой на нем фамилией.
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Подписатьь одежду с данными на внутренней стороне.
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Выучить наизусть номер телефона кого-то из родных. И когда он придет в себя после ранения в госпитале, то сможет позвонить даже с любого телефона, который будет доступен.
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На войне держаться рядом с опытными бойцами – они могут найти оптимальный выход из сложной ситуации.
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Быть запасливым, иметь при себе дополнительные патроны, помнить об аптечке, средствах гигиены, кусочке чего-то калорийного на перекус, когда нет возможности полноценно поесть, немного воды, и не терять надежды и здравого смысла в любой ситуации.
Правила выживания:
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На войне и даже в плену выживает не самый умный и не самый сильный, а тот, кто может приспособиться к ситуации и быстро и правильно оценивает новые обстоятельства.
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Наибольшие шансы у того, кто имеет быструю реакцию и способен принимать нестандартные решения.
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Главное правило: не паникуйте, не обрывайте телефоны, если с бойцом какое-то время нет связи, все будет хорошо!
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