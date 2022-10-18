18.10.2022 17:32 Дмитро Колонєй

Коли закінчиться війна розповів начальник воєнної розвідки України

Про це інформує ГУР МО України.

Я ковідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, за словами Начальника управління генерал-майора Кирила Буданова, війна закінчиться в кінці весни. Він наголошує, що програш країни-агресорки та та її руйнація неминучі.

"До літа все має завершитися. Для початку, вийдемо на кордони 1991-го року. Після завершення війни почнеться дуже серйозний політичний процес, пов’язаний зі змінами в нинішній РФ: від Рросії від’єднаються певні регіони... Москва виплачуватиме репарації нам, це все їх чекає, це призведе до зміщення певного економічного центру рф на нашу територію… тобто там багато дуже кроків.

Там багато територіальних проблем, "Російська Федерація" – це ж одна назва від федеративності. Це надто велика територія, яка досить тривалий термін існує, незрозуміло як, в цих кордонах. Вона трималася виключно на вірі в потужність режиму. Як тільки режим обвалиться, все це посипиться.

82% росіян абсолютно підтримують бойові дії в Україні. Ми воюємо не з російським режимом, як багато хто там вважає, а, на жаль, з російським народом, 82% – це більшість." — зазначив Кирило Буданов.