18.10.2022 17:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області від ворожих обстрілів постраждало близько 30% навчальних закладів

Із 1667 закладів освіти, які працювали в Харківській області до початку бойових дій, на сьогодні зруйновано або пошкоджено 530.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

За даними директора Департаменту освіти і науки ХОВА Олексія Литвинова, всього в області (разом із м. Харків) вщент зруйновано 34 об'єкти освіти, пошкоджено - 496.

Найбільше постраждали школи - із 715 закладів зруйновано 22, пошкоджено 218. Крім цього пошкоджено 182 дитсадки з 728, зруйновано 4. Постраждали від обстрілів 23 заклади вищої освіти з 24.

Сьогодні в освітніх установах уже частково проводять відновлювальні роботи.

"Плани відновлення є. є певні орієнтири, розроблена і впроваджується державна програма. Але це стикається з фактором безпеки, тому що жодні відновлювальні роботи не можна розпочинати, коли йдуть постійні обстріли, - прокоментував директор Департаменту. - Звичайно, ті заклади, які зруйновані вщент, мають бути відбудовані з нуля".

Також освітні заклади наразі самостійно залучають гуманітарну допомогу для відновлення склопакетів, власних котелень та найпростіших ремонтів своїх приміщень. Для того, щоб коли Україна досягне перемоги у війні і буде відновлено освітній процес, діти могли відразу повернутися до шкіл.