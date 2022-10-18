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18.10.2022  17:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області від ворожих обстрілів постраждало близько 30% навчальних закладів

Із 1667 закладів освіти, які працювали в Харківській області до початку бойових дій, на сьогодні зруйновано або пошкоджено 530.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
За даними директора Департаменту освіти і науки ХОВА Олексія Литвинова, всього в області (разом із м. Харків) вщент зруйновано 34 об'єкти освіти, пошкоджено - 496.
 
Найбільше постраждали школи - із 715 закладів зруйновано 22, пошкоджено 218. Крім цього пошкоджено 182 дитсадки з 728, зруйновано 4. Постраждали від обстрілів 23 заклади вищої освіти з 24. 
 
Сьогодні в освітніх установах уже частково проводять відновлювальні роботи.
 
"Плани відновлення є. є певні орієнтири, розроблена і впроваджується державна програма. Але це стикається з фактором безпеки, тому що жодні відновлювальні роботи не можна розпочинати, коли йдуть постійні обстріли, - прокоментував директор Департаменту. - Звичайно, ті заклади, які зруйновані вщент, мають бути відбудовані з нуля".
 
Також освітні заклади наразі самостійно залучають гуманітарну допомогу для відновлення склопакетів, власних котелень та найпростіших ремонтів своїх приміщень. Для того, щоб коли Україна досягне перемоги у війні і буде відновлено освітній процес, діти могли відразу повернутися до шкіл.
 
Нагадаємо, у Харківській області знайшли ворожу ракету.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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