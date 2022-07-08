08.07.2022 19:56 Дмитрий Колоней

Туризм в условиях войны: как попутешествовать и остаться в живых

Правила путешествий с учетом опасных особенностей регионов Украины.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Госагентство развития туризма, по Украине продолжают путешествовать люди даже в условиях войны, но многие не знают правил безопасности во время путешествий.

Собираясь в путешествие, следует узнать наличие укрытий по маршруту вашего путешествия.Туроператорам и экскурсоводам тоже нужно сформировывать маршруты с учетом расположения бомбоубежищ.

"Если вы планируете отпуск или хотите посетить туристические локации, перед визитом нужно уточнить график работы объекта. Также просим при планировании туристических путешествий учитывать, что на территории областей действует комендантский час. Как правило, он длится с 23.00 в сутки до 05.00 следующих суток. ", – напоминают туристам.

Что нужно знгать об общих запретах на всей территории Украины:

Сплавы, походы, прогулки и экскурсии по маршрутам возле критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов – запрещены по всей Украине. Массовые мероприятия (фестивали, концерты) запрещено проводить в условиях военного положения. Некоторые горные маршруты, водоемы, леса в разных областях также ограничены для посещения. Недоступны также туристические точки, близкие к границам с Беларусью и Россией. Отдых на востоке Украины, в частности в прифронтовых зонах, опасен из-за активных боевых действий. Следует воздержаться от путешествий на территориях, которые были под оккупацией.

Что надо учитывать в центральных и западных областях Украины:

В Киеве и Киевской области нельзя ходить в лес и зеленые зоны вне жилых массивов.

В Черкасской области можно отдыхать только у водоемов, которые определила военная администрация. В областном центре официально открыты 5 пляжей: три коммунальных и два частных. Посещение лесов категорически запрещено.

В Полтавской области тоже нельзя посещать леса. Купаться можно только без плавсредств, исключение – в рамках спортивных соревнований.

На Волыни полностью запрещено посещать леса из-за того, что область граничит с белорусской границей.

В Львовской области можно ходить в лес, но запрещено въезжать в него на транспорте. Исключения – велосипедом по транзитному пути. Разжигать костер можно только в отведенных для этого местах. Разрешены сплавы на байдарках и катамаранах. Купаться и загорать можно только на пляжах, проверенных ГСЧС.

В Закарпатье можно ходить в лес, но некоторые маршруты у границ для посещения закрыты. К примеру, в части Ужанского национального парка и Карпатского биосферного заповедника. Запрещены полеты на одномоторном самолете, популярные у туристов.