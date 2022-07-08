08.07.2022 19:30 Дмитрий Колоней

Харьков станет жемчужиной не только Украины, но и всей Европы! - Игорь Терехов (видео)

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем обращении к жителям города.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов в своем обращении к жителям города, в частности, отметил

"После нашей Победы нам вместе предстоит восстанавливать наш любимый город, наш Харьков. Восстанавливать нашу Украину.

В четверг я встречался с сенатором США Томом Брюером. Встреча была посвящена именно этим вопросам. Сенатор обещал мне сделать все возможное для того, чтобы правительство Соединенных Штатов оказывало нам необходимую помощь. Харьков так же продолжает помогать армии в обороне города.

Ни на один день мы не прекращаем подготовительной работы к восстановлению Харькова после нашей победы. На прошедшей неделе Харьков был представлен на конференции в швейцарском Лугано. Как результат могу сообщить - нашими партнерами в послевоенном возрождении Харькова будут США и Турция. Уверен, что такое сотрудничество после войны сделает наш город жемчужиной не только Украины, но и всей Европы!"

Все будет Харьков! Все будет Украина!"