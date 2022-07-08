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08.07.2022  19:00   Дмитрий Колоней

Заминированные поля - главная проблема аграриев Харьковщины

На Харьковщине стартовала жатва.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент агропромышленного развития ХОВА, на сегодняшний день сделаны первые обкосы озимого ячменя и пшеницы. Всего обмолочено 450 га, средняя урожайность составила 28,6 ц/га.
 
Поинформации и.о. директора Департамента Константин Панфилов, аграрии остальных районов на подконтрольной Украине территории Харьковщины планируют массово начать жатву на выходных и со следующей недели.
 
Также в Департаменте АПР отмечают, что из-за боевых действий аграрии области проводили полевые работы на 60% площадей.
 
Сейчас сельхозпроизводители готовят технику к жатве и склады для приема зерна нового урожая. В частности, для уборки ранних зерновых и зернобобовых культур в области планируется задействовать около 700 комбайнов.
 
«В этом году аграрии могут получить более низкую урожайность по сравнению с прошлым годом. Однако, в любом случае, выращенного урожая зерновых и масличных культур будет достаточно для удовлетворения внутренних потребностей области, а также частичной реализации на экспорт», - заверил Константин Панфилов.
 
Также в Департаменте отмечают, что для аграриев проблемой номер один стали заминированные поля. По предварительным данным после войны в Харьковской области для разминирования сельхозтерриторий нужно будет обследовать 22,6 тыс. га.
 
«Совместно с Департаментом гражданской защиты ОВА и Главным управлением ГСЧС в Харьковской области мы максимально делаем все, чтобы как можно быстрее предоставить нашим аграриям возможность выполнить уборочные работы», - говорит и.о. директора Департамента АПР ХОВА.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  мины, жатва, харьков, агрессия россии
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