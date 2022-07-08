08.07.2022 19:00 Дмитрий Колоней

Заминированные поля - главная проблема аграриев Харьковщины

На Харьковщине стартовала жатва.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент агропромышленного развития ХОВА, на сегодняшний день сделаны первые обкосы озимого ячменя и пшеницы. Всего обмолочено 450 га, средняя урожайность составила 28,6 ц/га.

Поинформации и.о. директора Департамента Константин Панфилов, аграрии остальных районов на подконтрольной Украине территории Харьковщины планируют массово начать жатву на выходных и со следующей недели.

Также в Департаменте АПР отмечают, что из-за боевых действий аграрии области проводили полевые работы на 60% площадей.

Сейчас сельхозпроизводители готовят технику к жатве и склады для приема зерна нового урожая. В частности, для уборки ранних зерновых и зернобобовых культур в области планируется задействовать около 700 комбайнов.

«В этом году аграрии могут получить более низкую урожайность по сравнению с прошлым годом. Однако, в любом случае, выращенного урожая зерновых и масличных культур будет достаточно для удовлетворения внутренних потребностей области, а также частичной реализации на экспорт», - заверил Константин Панфилов.

Также в Департаменте отмечают, что для аграриев проблемой номер один стали заминированные поля. По предварительным данным после войны в Харьковской области для разминирования сельхозтерриторий нужно будет обследовать 22,6 тыс. га.

«Совместно с Департаментом гражданской защиты ОВА и Главным управлением ГСЧС в Харьковской области мы максимально делаем все, чтобы как можно быстрее предоставить нашим аграриям возможность выполнить уборочные работы», - говорит и.о. директора Департамента АПР ХОВА.