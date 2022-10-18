18.10.2022 17:10 Віталій Хінєвіч

У населеному пункті Шевченкове відновив роботу міграційний центр

Тепер у Шевченківському підрозділі ДМС можна відновити втрачені або знищені документи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційну службу Харківської області.

Повідомляється, що 18 жовтня відновив роботу Шевченківський підрозділ ГУ ДМС України в Харківській області.

Відтепер у Шевченківському підрозділі ДМС можна відновити втрачені або знищені документи, а саме: оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки, обміняти паспорт-книжечку зразка 1994 року на ID-картку, вклеїти фотографію до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку, а також оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Відкрила відновлений підрозділ заступник начальника ГУ ДМС Харківської області Олена Чирик. На відкриття завітав голова селищної ради смт Шевченкове Валерій Приходько. Він відзначив, що послуги міграційників вкрай потрібні населенню – під час окупації багато людей залишились без документів. Голова поділився, що і в нього, і в його заступника, загарбники вкрали документи.

Графік прийому громадян: пн-пт з 9:00 до 15:00 год. Телефон для довідок: +38(097) 472 51 73.