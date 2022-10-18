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18.10.2022  16:59   Дмитро Колонєй

У Харкові передали навчальні гаджети дітям з багатодітних сімей (фото)

Про це інформує Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харкова.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду,  16 багатодітних сімей зі Слобідського району, в яких навчається троє та більше дітей, отримали комп’ютерні планшети, які їм вручив директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Власенко та голова Адміністрації Слобідського району В’ячеслав Ільєнко.
 
Вони побажали дітям успіхів у навчанні. Також родинам передали продуктові набори та м’які іграшки.   
 
Нагадаємо, планшети були отримані в рамках реалізації спільного проєкту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Асоціації міст України, які допомагають органам місцевого самоврядування забезпечувати в громадах необхідний захист та підтримку сімей з дітьми, які постраждали внаслідок воєнних дій. Загалом такими планшетами буде забезпечено 173 багатодітні родини з Харкова.
 
Передали навчальні гаджети дітям з багатодітних сімей у Харкові
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  учеба, многодетные, харьков, компьютерные планшеты
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