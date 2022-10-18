18.10.2022 16:59 Дмитро Колонєй

У Харкові передали навчальні гаджети дітям з багатодітних сімей (фото)

Про це інформує Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харкова.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, 16 багатодітних сімей зі Слобідського району, в яких навчається троє та більше дітей, отримали комп’ютерні планшети, які їм вручив директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Власенко та голова Адміністрації Слобідського району В’ячеслав Ільєнко.

Вони побажали дітям успіхів у навчанні. Також родинам передали продуктові набори та м’які іграшки.

Нагадаємо, планшети були отримані в рамках реалізації спільного проєкту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Асоціації міст України, які допомагають органам місцевого самоврядування забезпечувати в громадах необхідний захист та підтримку сімей з дітьми, які постраждали внаслідок воєнних дій. Загалом такими планшетами буде забезпечено 173 багатодітні родини з Харкова.