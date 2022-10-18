18.10.2022 16:45 Віталій Хінєвіч

Нова пошта запустила додаткову послугу

Відтепер поштомати Нової пошти можна використовувати як «пункти передачі».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.

Повідомляється, що компанія запустила нову послугу, аби можна було лишити посилку у тому ж поштоматі, звідки її забере Отримувач. Таким чином, наприклад можна безпечно передати ключі від дому, якщо не вдається перетнутися із людиною.

Як скористатись послугою:

Відкрити мобільний додаток Нової пошти та натиснути «Створити посилку».

Обрати поштомат для відправлення.

У віконці «Місце отримання» обрати той самий поштомат, який вказали для відправлення.

Вказати дані отримувача, розмір комірки, опис посилки та створити електронну накладну.

Отримувачу надійде повідомлення на телефон про те, що для нього залишили відправлення в поштоматі.

Посилку можна зберігати у поштоматі не довше як упродовж трьох днів. Подовжити термін зберігання посилки не можна. Якщо термін зберігання спливе, а отримувач не забере посилку, її перемістять у найближче відділення Нової пошти, щоб звільнити комірку поштомата.

Послуга доступна лише в містах, де реалізована відправка з поштоматів, тобто у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Полтаві, Вінниці.