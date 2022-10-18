18.10.2022 16:38 Дмитро Колонєй
Під Харковом чоловік облаштовув шляхи для окупантів
Під Харковом викрили прибічника окупантів.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці червня 55-річний місцевий мешканець обійняв посаду «керівника» Шевченківського дорожньо-ремонтного пункту Балаклійського райавтодору, отримавші пропозицію від самого «голови» окупаційної адміністрації смт Шевченкове.
Так, у смт Шевченкове псевдоочільник провадив активну діяльність: облаштував дві зупинки автотранспорту, які у подальшому були перефарбовані у кольори прапору РФ. Крім того, колаборант надавав російським військовим техніку громади і ремонтував дороги для «комфорту» окупантів.
Після деокупації Харківщини чоловіка було викрито.
Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.
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