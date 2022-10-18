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18.10.2022  16:38   Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловік облаштовув шляхи для окупантів

Під Харковом викрили прибічника окупантів.

Облаштовув шляхи для окупантів чоловік під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці червня 55-річний місцевий мешканець обійняв посаду «керівника» Шевченківського дорожньо-ремонтного пункту Балаклійського райавтодору, отримавші пропозицію від самого «голови» окупаційної адміністрації смт Шевченкове.
 
Так, у смт Шевченкове псевдоочільник провадив активну діяльність: облаштував дві зупинки автотранспорту, які у подальшому були перефарбовані у кольори прапору РФ. Крім того, колаборант надавав російським військовим техніку громади і ремонтував дороги для «комфорту» окупантів. 
 
Після деокупації Харківщини чоловіка було викрито. 
 
Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.
 
Тэги:  предательство, балаклея, харьков
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