18.10.2022 16:38 Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловік облаштовув шляхи для окупантів

Під Харковом викрили прибічника окупантів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці червня 55-річний місцевий мешканець обійняв посаду «керівника» Шевченківського дорожньо-ремонтного пункту Балаклійського райавтодору, отримавші пропозицію від самого «голови» окупаційної адміністрації смт Шевченкове.

Так, у смт Шевченкове псевдоочільник провадив активну діяльність: облаштував дві зупинки автотранспорту, які у подальшому були перефарбовані у кольори прапору РФ. Крім того, колаборант надавав російським військовим техніку громади і ремонтував дороги для «комфорту» окупантів.

Після деокупації Харківщини чоловіка було викрито.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.