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18.10.2022  13:50   Віталій Хінєвіч

У Приват24 з'явилася нова функція для підприємців

Новий функціонал для підприємців з'явився в Приват24.

ПриватБанк
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПриватБанк.
 
Повідомляється, що Приват24 додав новий функціонал для підприємців - сплату єдиного податку та інших бюджетних платежів. Як повідомив член правління банку Євген Заіграєв, така можливість зʼявилась для всіх клієнтів ФОПів у оновленій версії найпопулярнішого в Україні мобільного додатку Приват24.
 
“Ми продовжуємо розвиток максимально зручного сервісу для малого бізнесу в Приват24 для фізичних осіб, - говорить Євген Заіграєв. - сьогодні ми зробили ще більш зручними бюджетні платежі прямо всередині звичного для всіх мобільного банку”.
 
Важливо: Підприємцю для створення бюджетних платежів у Приват24 треба зайти в меню “Бізнес” - «Платіж до бюджету», вибрати отримувача та номер рахунку одержувача. Далі в блоці «Дані платежу» треба обрати код сплати податку, вказати суму податку та рахунок, з якого будуть списані кошти. Після перевірки даних залишається підписати платіж за допомогою SmartID.
 
Нагадаємо, у селищі Рогань розпочало роботу відділення Нової пошти.
 
Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  приват24
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