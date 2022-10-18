18.10.2022 13:38 Рита Парфенова

Комунальники Харкова отримали два потужних генератори

Два генератори потужністю 300 кВт кожен отримало для виробничих потреб комунальне підприємство «Харківводоканал».



vodokanal.kharkov.ua

Техника прибула до Харкові від керівництва місії ЮНІСЕФ, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП.



Отримання важливої ​​гуманітарної допомоги стало можливим завдяки ініціативі та зусиллям Харківського міського голови Ігоря Терехова, який продовжує ефективну співпрацю з керівництвом місії ЮНІСЕФ, розповів заступник Генерального директора – директор Департаменту збуту КП «Харківводоканал» Тарас Грущак.



«У цей украй складний воєнний час Ігор Терехов робить все можливе для стабільної роботи міської критичної інфраструктури. Черговим кроком у цьому найважливішому напрямку стало забезпечення двома сучасними генераторами, яких дуже потребує підприємство», - наголосив Тарас Грущак.



За його словами, генератори будуть встановлені у двох районах Харкова на ключових насосних каналізаційних станціях. «Загалом ці насосні станції обслуговують понад півмільйона харків'ян, а також промислові об'єкти. У разі відключень електроенергії у зв'язку з ворожою агресією, завдяки генераторам ці станції зможуть працювати тривалий час автономно. Таким чином, нам вдасться уникнути не лише можливих серйозних аварій на каналізаційних мережах, а й техногенних катастроф», - проінформував заступник генерального директора.



У свою чергу, голова ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін зазначив, що фонд підтримує Харків, і зокрема систему водопостачання міста з березня поточного року. За цей час було закуплено та доставлено 60 тонн коагулянтів та 35 тонн рідкого хлору для забезпечення якісною водою мешканців міста.



«Я радий бачити відданість місцевої влади, яка робить все можливе, щоб забезпечити водопостачання у цей непростий час. ЮНІСЕФ бачить своїм пріоритетом забезпечення резервного живлення та необхідних матеріалів для критично важливої ​​інфраструктури. Разом з нашими партнерами, органами управління ми працюємо, щоб сім'ї продовжували мати доступ до води та медичних послуг» - зазначив Мурат Шахін.

Нагадаємо, за останні місяці в українські лікарні доставлено понад 140 потужних дизельних генераторів на випадок відсутності централізованого електропостачання.