13.10.2022 11:45 Віталій Хінєвіч

Українські лікарні отримали потужні генератори

За останні місяці в українські лікарні доставлено понад 140 потужних дизельних генераторів на випадок відсутності централізованого електропостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що генератори змінного струму надійшли в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Забезпечення енергетичної стабільності лікарень України». Кожен з них спрацьовуватиме у разі аварійного відключення електрики та постачатиме напругу в мережу.

Завдяки автономним джерелам живлення у разі надзвичайної ситуації зможуть безперебійно працювати відділення інтенсивної терапії, операційні та критично важливе обладнання.

«Останні події показали, що російські терористи, порушуючи всі міжнародні конвенції, продовжують завдавати ударів по критичній медичній інфраструктурі. Попри масові ракетні обстріли лікарні, які залишилися без централізованого електропостачання, одразу були переключені на джерела автономного живлення.

Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, які допомагають забезпечувати українські медичні заклади потужними генераторами. Це дає можливість в критичні моменти забезпечити роботу обладнання в операційних та реанімаціях, де кожна хвилина без електроенергії може коштувати пацієнту життя», — розповів заступник міністра охорони здоров’я Богдан Боруховський.

Більша частина генераторів встановлена у лікарнях, які працюють у прифронтових і фронтових регіонах та на деокупованих територіях. Решта — розвезені до медичних закладів на заході України, які наразі приймають найбільшу кількість пацієнтів.

Генератори надано в рамках проєкту «Забезпечення енергетичної стабільності лікарень України», що виконується Управлінням ООН з обслуговування проєктів в Україні (UNOPS) за підтримки Українського Гуманітарного Фонду (UHF).

Загалом з початку повномасштабної війни за допомогою різних міжнародних організацій до українських лікарень доставлено майже 400 генераторів.