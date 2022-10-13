13.10.2022 11:41 Рита Парфенова

У Харківській області безкоштовно роздаватимуть дрова: кому і як отримати

Уряд України схвалив виділення Харківщині 66,6 мільйонів гривень на закупівлю та доставку дров до споживача.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Очільник військової адміністрації розповів, що закуплені на ці гроші дрова безкоштовко отримають мешканці тих районів Харківщини, що розташовані поруч із зонами бойових дій, аби мати можливість обігріти свої будинки взимку.



Безоплатні дрова в першу чергу будуть надаватися людям, чиє житло постраждало від обстрілів та соціально незахищеним верствам населення.



Для того, аби отримати таку допомогу, потрібно звернутися до керівництва своєї територіальної громади.



Голови громад зобов’язані протягом кількох днів подати уточнену інформацію про обсяги закупівель та адреси кінцевих споживачів до Департаменту захисту довкілля та природокористування Харківської ОВА.

Нагадаємо, зведений загін ДСНС продовжує роботи по забезпеченню нормальних умов життя населення на деокупованих територіях Харківщини.