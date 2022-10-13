13.10.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

Укрпошта випустить поштову марку «Слава Збройним Силам України!»

Марки присвячені Дню захисників та захисниць України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

Повідомляється, що марковий аркуш «Слава Збройним Силам України!» складається з 6 поштових марок з ілюстраціями військовослужбовців, кожна з яких відображає окремий вид збройних сил та окремий рід українських військ. Крім марок також буде випущено 6 конвертів з емблемами військ, 6 карток та конверт «Перший день».

Тираж маркового аркуша складає 1 мільйон примірників, частина зібраних коштів буде спрямована на допомогу Збройним Силам України.

Придбати поштовий випуск «Слава Збройним Силам України!» можна починаючи з 14 жовтня в міських відділеннях Укрпошти по всій країні, а також на офіційному онлайн-магазині Укрпошти . Крім того, новий поштовий випуск традиційно продаватиметься на офіційних онлайн-магазинах Укрпошти на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon.

На продаж конверту «Перший день» у відділеннях будуть діяти обмеження – не більше двох на одне замовлення. Онлайн можна буде замовити до 10 маркових аркушів, 10 художніх конвертів та 10 листівок одного виду на одне замовлення.

Нагадаємо, Укрпошта у вересні виплатила майже 12,4 млн гривень українцям, які евакуювалися з зони бойових дій.