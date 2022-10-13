13.10.2022 10:54 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 13 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 69 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 116 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 313 493 особи. Одужало 303 132 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3200 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли п’ятеро людей.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 74 осіб (із них 69 - мешканці міста Харкова). 31 особа захворіла в Лозівському, 5 – в Ізюмському, 2 - в Красноградському, 2 - у Чугуївському, 1- в Богодухівському, 1 - в Куп’янському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 12 жовтня.