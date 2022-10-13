    
Главная Новини Харкова Суспільство Рятувальники розбирають завали зруйнованих шкіл Ізюма
13.10.2022  09:52   Рита Парфенова

Рятувальники розбирають завали зруйнованих шкіл Ізюма

Зведений загін ДСНС продовжує роботи по забезпеченню нормальних умов життя населення на деокупованих територіях Харківщини.

спасатели гсчс харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

У місті м. Ізюм:

  • рятувальники проводили розбір завалів в 5-ти поверховому житловому будинку, а також відновлювальні роботи в ДЮСШ та в музичній школі;
  • залучено електростанції для забезпечення роботи водяної свердловини та організації місця гарячого харчування населення.

У м. Балаклія:

  • рятувальники проводили розбір завалів двох житлових будинків;
  • також проводились інші роботи з відновлення нормальних умов життя в місті.

Продовжується забезпечення мешканців деокупованих населених пунктів Куп‘янського та Ізюмського районів області питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено більше 50 т води.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 12 на 13 жовтня не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  разбор завалов, харьков, гсчс, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.10 Суспільство За добу рятувальники привезли на деокуповані території більше 60 тон питної води 11.10 Суспільство На деокупованих територіях Харківщини розбирають завали та облаштовують переправи 10.10 Суспільство Рятувальники налагоджують життя мешканців деокупованих територій Харковщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 