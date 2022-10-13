Рятувальники розбирають завали зруйнованих шкіл Ізюма

Зведений загін ДСНС продовжує роботи по забезпеченню нормальних умов життя населення на деокупованих територіях Харківщини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.
У місті м. Ізюм:
У м. Балаклія:
Продовжується забезпечення мешканців деокупованих населених пунктів Куп‘янського та Ізюмського районів області питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено більше 50 т води.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 12 на 13 жовтня не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
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Бажання роз'яснити проблемні питання сьогодні загрожує конфліктами. Якщо з людиною, якою ви цінуєте, намітилися розбіжності, краще день відпочити один від одного.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Щорічно 13 жовтня відзначається Міжнародний день зменшення небезпеки лих.
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