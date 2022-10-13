13.10.2022 09:52 Рита Парфенова

Рятувальники розбирають завали зруйнованих шкіл Ізюма

Зведений загін ДСНС продовжує роботи по забезпеченню нормальних умов життя населення на деокупованих територіях Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

У місті м. Ізюм:

рятувальники проводили розбір завалів в 5-ти поверховому житловому будинку, а також відновлювальні роботи в ДЮСШ та в музичній школі;

залучено електростанції для забезпечення роботи водяної свердловини та організації місця гарячого харчування населення.

У м. Балаклія:

рятувальники проводили розбір завалів двох житлових будинків;

також проводились інші роботи з відновлення нормальних умов життя в місті.

Продовжується забезпечення мешканців деокупованих населених пунктів Куп‘янського та Ізюмського районів області питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено більше 50 т води.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 12 на 13 жовтня не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.