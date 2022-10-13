13.10.2022 08:17 Рита Парфенова

Харків на ранок 13 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 12 на 13 жовтня не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 12 жовтня.

Загалом за добу з 12 по 13 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж;

6 — проведення аварійно-рятувальних робіт;

15 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 523 вибухонебезпечних предмети.



Нагадаємо, за добу з 12 по 13 жовтня під артилерійський обстріл військових рф потрапили сім населених пунктів Харківської області.