Харків на ранок 13 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 12 на 13 жовтня не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 12 жовтня.
Загалом за добу з 12 по 13 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:
6 – на ліквідацію пожеж;
6 — проведення аварійно-рятувальних робіт;
15 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 523 вибухонебезпечних предмети.
Нагадаємо, за добу з 12 по 13 жовтня під артилерійський обстріл військових рф потрапили сім населених пунктів Харківської області.
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