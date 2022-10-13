Ворог продовжує обстрілювати Харківщину (відео)

За добу з 12 по 13 жовтня під артилерійський обстріл військових рф потрапили сім населених пунктів Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Так, на Слобожанському напрямку ворог вів обстріл із артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бугруватка, Гряниківка, Дворічна, Нова Вовча, Стрілеча, Уди та Червона Зоря.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 12 на 13 жовтня не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
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Бажання роз'яснити проблемні питання сьогодні загрожує конфліктами. Якщо з людиною, якою ви цінуєте, намітилися розбіжності, краще день відпочити один від одного.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Щорічно 13 жовтня відзначається Міжнародний день зменшення небезпеки лих.
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