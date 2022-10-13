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13.10.2022  08:23   Рита Парфенова

Ворог продовжує обстрілювати Харківщину (відео)

За добу з 12 по 13 жовтня під артилерійський обстріл військових рф потрапили сім населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, завдає удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Так, на Слобожанському напрямку ворог вів обстріл із артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бугруватка, Гряниківка, Дворічна, Нова Вовча, Стрілеча, Уди та Червона Зоря.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 12 на 13 жовтня не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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