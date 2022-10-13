Ворог продовжує обстрілювати Харківщину (відео)

13.10.2022 08:23 Рита Парфенова

За добу з 12 по 13 жовтня під артилерійський обстріл військових рф потрапили сім населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, завдає удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.