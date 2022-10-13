Дві людини постраждали від обстрілів на Харківщині

Від російської агресії на Харківщині за добу з 12 по 13 жовтня шпиталізували двох людей, загиблих немає.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 62-річного чоловіка в Ізюмському районі та 59-річного - в Куп'янському.
Голова військової адміністраціх зазначив, що ворог обстріляв м. Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського, Харківського, Куп'янського та Богодухівського районів.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 12 на 13 жовтня не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
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Бажання роз'яснити проблемні питання сьогодні загрожує конфліктами. Якщо з людиною, якою ви цінуєте, намітилися розбіжності, краще день відпочити один від одного.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Щорічно 13 жовтня відзначається Міжнародний день зменшення небезпеки лих.
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