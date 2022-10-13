13.10.2022 08:53 Рита Парфенова

Дві людини постраждали від обстрілів на Харківщині

Від російської агресії на Харківщині за добу з 12 по 13 жовтня шпиталізували двох людей, загиблих немає.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 62-річного чоловіка в Ізюмському районі та 59-річного - в Куп'янському.

Голова військової адміністраціх зазначив, що ворог обстріляв м. Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського, Харківського, Куп'янського та Богодухівського районів.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 12 на 13 жовтня не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.