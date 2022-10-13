Дорожні робітники підірвалися на міні у Харківській області

Під час виконання дорожніх робіт в Ізюмському районі загинули, підірвавшись на міні двоє працівників 28-ми та 21-го року.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Трагедія сталася 12 жовтня у місті Ізюм, зазначили в компанії Укравтодор. На міні підірвалися двоє працівників підрядної організації Група Компаній "Автострада" Стеценко Олександр Олександрович і Шведюк Богдан Володимирович. Чоловіки загинули на місці.
Крім того, за словами Синєгубова, в Ізюмському районі отримали поранення, наступивши на міну, 62-річний та 55-річний чоловіки.
Нагадаємо, за добу з 12 по 13 жовтня внаслідок ворожих обстрілів шпиталізували двох людей, загиблих немає.
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