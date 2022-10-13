13.10.2022 11:57 Рита Парфенова

Ворог вдарив по Харківській області некерованими ракетами

Військові рф продовжують обстрілювати українське прикордоння

Про це повідомили у Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.

Учора, 12 жовтня, ворог обстрілював прикордоння Золочівської громаді Харківщини, що на межі з Сумщиною.



«Загарбники з вертольоту здійснили два пуски некерованими авіаційними ракетами по території Золочівської громади», – повідомили прикордонники.

Нагадаємо, за добу з 12 по 13 жовтня під артилерійський обстріл військових рф потрапили сім населених пунктів Харківської області.