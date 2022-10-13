Ворог вдарив по Харківській області некерованими ракетами

Військові рф продовжують обстрілювати українське прикордоння
Про це повідомили у Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.
Учора, 12 жовтня, ворог обстрілював прикордоння Золочівської громаді Харківщини, що на межі з Сумщиною.
«Загарбники з вертольоту здійснили два пуски некерованими авіаційними ракетами по території Золочівської громади», – повідомили прикордонники.
Нагадаємо, за добу з 12 по 13 жовтня під артилерійський обстріл військових рф потрапили сім населених пунктів Харківської області.
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