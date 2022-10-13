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13.10.2022  11:57   Рита Парфенова

Ворог вдарив по Харківській області некерованими ракетами

Військові рф продовжують обстрілювати українське прикордоння

12 жовтня ворог обстрілював прикордоння Золочівської громаді Харківщини

Про це повідомили у Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.

Учора, 12 жовтня, ворог обстрілював прикордоння Золочівської громаді Харківщини, що на межі з Сумщиною.

«Загарбники з вертольоту здійснили два пуски некерованими авіаційними ракетами по території Золочівської громади», – повідомили прикордонники.

Нагадаємо, за добу з 12 по 13 жовтня під артилерійський обстріл військових рф потрапили сім населених пунктів Харківської області.

Источник:   Східне регіональне управління ГПСУ
 Тэги:  обстрел, гпсу, харьков, агрессия россии
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