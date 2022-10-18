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18.10.2022  13:58   Рита Парфенова

До Харкова не пустили автівку з сумнівною рибою (фото)

Авто з товаром сумнівного походження зупинили прикордонники Харківщини.

Новини Харкова: прикордонники виявили рибу сумнівного походження Новини Харкова: прикордонники виявили рибу сумнівного походження

Про це повідомили у Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.

Вантаж морепродуктів та олії без супровідних документів виявили під час проведення контрольно-перевірочних заходів в одному з транспортних засобів.

Водій, громадянин України, пояснив, що прямував до Харкова, а товар - креветки, м'ясо мідій, тунець, ікру лососеву та олію, попросив перевезти його знайомий.

Новини Харкова: прикордонники виявили рибу сумнівного походження Новини Харкова: прикордонники виявили рибу сумнівного походження

Також, у ході подальшої перевірки, правоохоронці встановили, що ідентифікаційний номер авто не співпадає з номером, вказаним у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу.

Для прийняття подальшого правового рішення чоловіка, товар та транспортний засіб передали співробітникам Національної поліції.

Нагадаємо, прикордонники Харківського загону виявили незареєстровану зброю в цивільній автівці.

Источник:   Східне регіональне управління Держприкордонслужби
 Тэги:  пограничники, харьков
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