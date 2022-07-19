19.07.2022 13:05 Рита Парфенова

На кордоні біля Харкова затримали людину зі зброєю

Прикордонники Харківського загону виявили незареєстровану зброю в цивільній автівці.

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на Східне регіональне управління ДПСУ, днями на одному з контрольних постів прикордонники зупинили легковий транспортний засіб. Ним керував громадянин України. Під час огляду авто правоохоронці виявили мисливський карабін та набої до нього.



Документи, що підтверджують реєстрацію зброї в МВС, чоловік представити не зміг.



Наразі для прийняття подальшого правового рішення особу та зброю передано співробітникам Національної поліції.

Нагадаємо, харківські прикордонники затримали озброєного чоловіка.