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19.07.2022  12:50   Віталій Хінєвіч

В Харківській області ліквідували підпільну криптоферму

Систематичне навантаження комунальних мереж могло призвести до масштабних перебоїв з енергопостачанням.

Криптоферма
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на СБУ у Харківській області.
 
Повідомляється, що співробітники СБУ ліквідували підпільний центр із майнінгу криптовалют у Харківській області.
 
Систематичне перевантаження комунальних мереж могло призвести до масштабних перебоїв з енергопостачанням об'єктів житлового фонду та критичної інфраструктури у прифронтових районах.
 
До створення нелегального центру майнінгу криптовалют можуть бути причетні жителі області. Обладнання було встановлене в орендованому складському приміщенні поблизу Харкова.
 
Для генерації електронних грошей використовували понаднормові обсяги неврахованої електроенергії, одержуваної через несанкціоноване підключення до мережі.
 
Під час обшуків у зловмисників виявлено комп'ютерну техніку та спеціалізоване обладнання на місці злочину.
 
Вирішується питання про повідомлення організаторам нелегального бізнесу підозри та обрання запобіжного заходу.
 
Триває досудове розслідування щодо встановлення всіх обставин правопорушення.
 
Нагадаємо, призначено нового голову СБУ Харківської області.
 
Источник:   СБУ Харківська область
 Тэги:  криминал, харьков
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