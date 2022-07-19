19.07.2022 12:50 Віталій Хінєвіч
В Харківській області ліквідували підпільну криптоферму
Систематичне навантаження комунальних мереж могло призвести до масштабних перебоїв з енергопостачанням.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на СБУ у Харківській області.
Повідомляється, що співробітники СБУ ліквідували підпільний центр із майнінгу криптовалют у Харківській області.
Систематичне перевантаження комунальних мереж могло призвести до масштабних перебоїв з енергопостачанням об'єктів житлового фонду та критичної інфраструктури у прифронтових районах.
До створення нелегального центру майнінгу криптовалют можуть бути причетні жителі області. Обладнання було встановлене в орендованому складському приміщенні поблизу Харкова.
Для генерації електронних грошей використовували понаднормові обсяги неврахованої електроенергії, одержуваної через несанкціоноване підключення до мережі.
Під час обшуків у зловмисників виявлено комп'ютерну техніку та спеціалізоване обладнання на місці злочину.
Вирішується питання про повідомлення організаторам нелегального бізнесу підозри та обрання запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування щодо встановлення всіх обставин правопорушення.
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