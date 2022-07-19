19.07.2022 12:50 Віталій Хінєвіч

В Харківській області ліквідували підпільну криптоферму

Систематичне навантаження комунальних мереж могло призвести до масштабних перебоїв з енергопостачанням.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на СБУ у Харківській області.

Повідомляється, що співробітники СБУ ліквідували підпільний центр із майнінгу криптовалют у Харківській області.

Систематичне перевантаження комунальних мереж могло призвести до масштабних перебоїв з енергопостачанням об'єктів житлового фонду та критичної інфраструктури у прифронтових районах.

До створення нелегального центру майнінгу криптовалют можуть бути причетні жителі області. Обладнання було встановлене в орендованому складському приміщенні поблизу Харкова.

Для генерації електронних грошей використовували понаднормові обсяги неврахованої електроенергії, одержуваної через несанкціоноване підключення до мережі.

Під час обшуків у зловмисників виявлено комп'ютерну техніку та спеціалізоване обладнання на місці злочину.

Вирішується питання про повідомлення організаторам нелегального бізнесу підозри та обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування щодо встановлення всіх обставин правопорушення.