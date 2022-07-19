19.07.2022 12:18 Рита Парфенова

Призначено нового голову СБУ Харківської області

Президент Володимир Зеленський призначив начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області.



wikipedia.org

Службу безпеки Харківщини очолить экс-голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць. Про це йдеться в Указі Президента України, який оприлюднений на сайті президента 19 липня, передає РЕДПОСТ.



«Призначити КУЦЯ Олександра Івановича начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області», — йдеться в указі.



Олександр Іванович Куць (нар. 1976, Козелець, Чернігівська область) – державний та військовий діяч України, генерал-майор Служби безпеки України. Обіймав посади начальника Управління СБУ в Донецькій області (25 березня 2015 — 21 серпня 2017), начальника Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях (21.8.2017 — 22.6.2018), голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації (з 22 червня 2018 по 5 липня 2019 року).



Крім цього, 19 червня президент підписав укази про звільнення діючих та призначення нових очільників УСБУ ще у чотирьох областях – Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та Закарпатській.



Нагадаємо, 29 травня під час візиту до Харкова Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна.