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19.07.2022  12:18   Рита Парфенова

Призначено нового голову СБУ Харківської області

Президент Володимир Зеленський призначив начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області.


wikipedia.org

Службу безпеки Харківщини очолить экс-голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць. Про це йдеться в Указі Президента України, який оприлюднений на сайті президента 19 липня, передає РЕДПОСТ.

«Призначити КУЦЯ Олександра Івановича начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області», — йдеться в указі.

Олександр Іванович Куць (нар. 1976, Козелець, Чернігівська область) – державний та військовий діяч України, генерал-майор Служби безпеки України. Обіймав посади начальника Управління СБУ в Донецькій області (25 березня 2015 — 21 серпня 2017), начальника Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях (21.8.2017 — 22.6.2018), голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації (з 22 червня 2018 по 5 липня 2019 року).

Крім цього, 19 червня президент підписав укази про звільнення діючих та призначення нових очільників УСБУ ще у чотирьох областях – Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та Закарпатській.

Нагадаємо, 29 травня під час візиту до Харкова Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна.

Источник:   Офіційне інтернет-представництво Президента України
 Тэги:  назначение, сбу, александр куць, харьков
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