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29.05.2022  21:08   Дмитрий Колоней

Уволен глава Харьковского Управления СБУ (видео)

Роман Дудин, возглавлявший УСБУ в Харьковской области, отстранен от должности Президентом Украины Владимиром Зеленским.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, в своем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина:
 
«Я приехал, разобрался, уволил главу Службы безопасности Украины Харьковской области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят». 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьков и провел рабочее совещание по ситуации в Харьковской области и городе Харькове.
 

 

Тэги:  зеленский, дудин, харьков. сбу, увольнение
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