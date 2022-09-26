26.09.2022 14:46 Дмитро Колонєй

Саботувати мобілізацію закликав росіян Президент України

Про це інформує воєнна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, звертаючись до росіян Президент України Володиир Зеленский наголосив, що мобілізація використовується Росією не лише для того, щоби подовжити страждання людей в Україні і ще більше дестабілізувати світ, але й для того, аби фізично знищити чоловіків – представників корінних народів, які живуть на територіях, що контролюються Росією.

"Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они понимают: это вопрос – о жизни. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей – всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Потому что, если вы придёте забирать жизни наших детей, мы вас живыми уже не отпустим.

Ще раз наголошую: вихід є. Не підкорятися злочинній мобілізації. Тікати. Або здаватись в український полон за першої ж нагоди. Чим більше громадян Росії хоча б спробують захистити власне життя, тим швидше закінчиться ця злочинна для Росії війна”,– заявив у своєму зверненні Президент України.

Воєнна розвідка України нагадує, що у російських військових є можливості скласти зброю та зберегти своє здоров’я та життя. Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій. Натомість Україна потребує поповнення обмінного фонду, аби повернути своїх захисників додому.

Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами:

Інформація про здачу в полон російською у телеграм-каналі @hochu_zhyt