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26.09.2022  14:46   Дмитро Колонєй

Саботувати мобілізацію закликав росіян Президент України

Про це інформує воєнна розвідка України.

Саботувати мобілізацію закликав росіян Президент України
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, звертаючись до росіян Президент України Володиир Зеленский наголосив, що мобілізація використовується Росією не лише для того, щоби подовжити страждання людей в Україні і ще більше дестабілізувати світ, але й для того, аби фізично знищити чоловіків – представників корінних народів, які живуть на територіях, що контролюються Росією.
 
"Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они понимают: это вопрос – о жизни. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей – всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Потому что, если вы придёте забирать жизни наших детей, мы вас живыми уже не отпустим.
 
Ще раз наголошую: вихід є. Не підкорятися злочинній мобілізації. Тікати. Або здаватись в український полон за першої ж нагоди. Чим більше громадян Росії хоча б спробують захистити власне життя, тим швидше закінчиться ця злочинна для Росії війна”,– заявив у своєму зверненні Президент України.
 
Воєнна розвідка України нагадує, що у російських військових є можливості скласти зброю та зберегти своє здоров’я та життя. Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій. Натомість Україна потребує поповнення обмінного фонду, аби повернути своїх захисників додому.
 
Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами:
 
Інформація про здачу в полон російською у телеграм-каналі @hochu_zhyt
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  мобилизация, зеленский, украина, агрессия россии
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