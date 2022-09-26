26.09.2022 14:50 Віталій Хінєвіч

Дітям-переселенцям у Харківській області передали набори теплого одягу

Дитячі речі надійшли до області в межах спільного гуманітарного проєкту Мінреінтеграції та дитячого фонду ЮНІСЕФ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що Харківська область вже отримала два комплекти - загалом понад 4 тис. наборів: осінні та зимові. Це уніфіковані речі, які підходять як дівчаткам, так і хлопчикам. Складаються з куртки, светра або світшота, термобілизни, спортивних штанів, шкарпеток, черевиків, шапки та рукавичок.

“Ми вже почали роздавати теплий одяг у місцях компактного проживання ВПО. Є запити і в деокупованих громадах - зараз рахуємо, яка кількість потрібна там. Також за допомогою гуманітарних організацій та волонтерів збираємо теплі речі й для дорослих переселенців”, - розповів директор Департаменту соціального захисту ХОВА Юрій Шпарага.

Для отримання комплекту дитячого одягу необхідно зателефонувати до колл-центру Мінреінтеграції за номером 15-48 або до офісу Уповноваженого з питань ВПО +380 (66) 813 62 39 та залишити заявку.

Нагадаємо, харківські школи навчають дистанційно понад 100 тисяч учнів.