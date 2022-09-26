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26.09.2022  14:55   Віталій Хінєвіч

Окупанти завдали удару по Первомайському: є руйнування

У Первомайському Харківської області, окупанти нанесли ракетний удар по об’єкту цивільної інфраструктури.

ракета
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на главу ХОВА Олега Синєгубова.
 
Повідомляється, що ворог завдали ракетного удару по Первомайському. Внаслідок обстрілу також постраждали два приватні будинки.
 
Інформація щодо постраждалих уточнюється. Жителів Харківської області просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
 
Нагадаємо, російські війська протягом останніх днів обстрілювали з території Бєлгородської області Токарівку, Гоптівку, Козачу Лопань, Гранів, а також особливо інтенсивно били з артилерії та мінометів по прикордонному селищу Ветеринарне.
 
Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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