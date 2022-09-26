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26.09.2022  15:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області від ракетного удару загинула дівчинка

Окупанти завдали ракетного удару по Первомайському.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на главу ХОВА Олега Синєгубова.
 
Повідомляється, що російські окупанти підступно вдень 26 вересня завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі. Внаслідок чого загинула 15-річна дівчинка.
 
 «Ще одне дитяче життя обірвали ці нелюди. Кожен воєнний злочин буде покараний!»,- повідомив Олег Синєгубов.
 
Нагадаємо, російські війська протягом останніх днів обстрілювали з території Бєлгородської області Токарівку, Гоптівку, Козачу Лопань, Гранів, а також особливо інтенсивно били з артилерії та мінометів по прикордонному селищу Ветеринарне.
 
Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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