26.09.2022 15:40 Віталій Хінєвіч
Естонія долучиться до посилення медичної інфраструктури України
Естонія приєднається до розвитку системи реабілітації в Україні.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на МОЗ України.
Повідомляється, що Естонія надасть Україні модульні госпіталі для посилення медичної інфраструктури постраждалих від війни регіонів, а також долучиться до розвитку системи реабілітації.
«Наразі у нас є актуальна потреба в модульних конструкціях з можливістю автономної роботи. Колеги з Естонії зможуть поставити нам такі модулі та мобільні госпіталі для того, щоб їх можна було використовувати під час відновлення зруйнованих будівель ЗОЗ. Я дуже вдячний нашим партнерам за підтримку та спільну роботу на перемогу України. Лише завдяки спільним діям ми зможемо перемогти ворога», – розповів перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.
Також естонські колеги братимуть участь у розвитку системи реабілітації України, зокрема долучатимуться до обміну досвідом щодо психічної та фізичної реабілітації. Водночас одним з питань співпраці стане розвиток ІТ-рішень для галузі охорони здоров’я.
Нагадаємо, дітям-переселенцям у Харківській області передали
набори теплого одягу.
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