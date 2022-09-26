26.09.2022 15:40 Віталій Хінєвіч

Естонія долучиться до посилення медичної інфраструктури України

Естонія приєднається до розвитку системи реабілітації в Україні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що Естонія надасть Україні модульні госпіталі для посилення медичної інфраструктури постраждалих від війни регіонів, а також долучиться до розвитку системи реабілітації.

«Наразі у нас є актуальна потреба в модульних конструкціях з можливістю автономної роботи. Колеги з Естонії зможуть поставити нам такі модулі та мобільні госпіталі для того, щоб їх можна було використовувати під час відновлення зруйнованих будівель ЗОЗ. Я дуже вдячний нашим партнерам за підтримку та спільну роботу на перемогу України. Лише завдяки спільним діям ми зможемо перемогти ворога», – розповів перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

Також естонські колеги братимуть участь у розвитку системи реабілітації України, зокрема долучатимуться до обміну досвідом щодо психічної та фізичної реабілітації. Водночас одним з питань співпраці стане розвиток ІТ-рішень для галузі охорони здоров’я.

Нагадаємо, дітям-переселенцям у Харківській області передали набори теплого одягу.