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26.09.2022  15:40   Віталій Хінєвіч

Естонія долучиться до посилення медичної інфраструктури України

Естонія приєднається до розвитку системи реабілітації в Україні.

медицина
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що Естонія надасть Україні модульні госпіталі для посилення медичної інфраструктури постраждалих від війни регіонів, а також долучиться до розвитку системи реабілітації.
 
«Наразі у нас є актуальна потреба в модульних конструкціях з можливістю автономної роботи. Колеги з Естонії зможуть поставити нам такі модулі та мобільні госпіталі для того, щоб їх можна було використовувати під час відновлення зруйнованих будівель ЗОЗ. Я дуже вдячний нашим партнерам за підтримку та спільну роботу на перемогу України. Лише завдяки спільним діям ми зможемо перемогти ворога», – розповів перший заступник міністра охорони здоров’я  Олександр Комаріда.
 
Також естонські колеги братимуть участь у розвитку системи реабілітації України, зокрема долучатимуться до обміну досвідом щодо психічної та фізичної реабілітації. Водночас одним з питань співпраці стане розвиток ІТ-рішень для галузі охорони здоров’я.
 
Нагадаємо, дітям-переселенцям у Харківській області передали набори теплого одягу.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  медицина
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