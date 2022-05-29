29.05.2022 15:35 Виталий Хиневич

Зеленский лично осмотрел разрушенную Северную Салтовку (видео)

Глава государства 29 мая посетил Харьковскую область.



Зеленский лично осмотрел разрушенную Северную Салтовку (видео)



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Президента Украины.

Сообщается, что под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось рабочее совещание по ситуации в Харьковской области и городе Харькове.

Президент Украины заслушал доклады начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, мэра Харькова Игоря Терехова, военного командования и руководства правоохранительных органов региона.

Кроме этого, Владимир Зеленский лично посетил разрушенный район Северной Салтовки, осмотрел разрушенное здание ХОВА.

В свою очередь глава ХОВА Олег Синегубов сообщил президенту Украины, что из-за агрессии россии в Харькове повреждено 2229 многоквартирных домов, из которых 225 разрушены полностью.