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29.05.2022  14:59   Дмитрий Колоней

В харьковском метро пойман мужчина с поддельным документом

Харьковские полицейские задержали злоумышленника на станции метро «Университет».

Криминал Харьков: Пойман мужчина с поддельным рецептом на станции метро "Университет"
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, в вестибюле станции метро «Университет» наряд полиции обратил внимание на 31-летнего мужчину, обнаружив у нео при проверке рецепт врача. Документ на приобретение медпрепаратов оказался фальшивым.
 
Данные об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове выявили водителя автомобиля с поддельными документами.
 

 

Тэги:  мошенничество, метро, харьков, подделка, фальшивый документ, афера
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