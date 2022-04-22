22.04.2022 17:19 Дмитрий Колоней

Наркоман и мошенник пойман в Харькове (фото)

Харьковские полицейские разоблачили мужчину в мошенничестве и хранении наркотиков.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Полицию, правоохранители разоблачили 30-летнего мошенника. Мужчина, злоупотребляя доверием, под предлогом трудоустройства в волонтерские организации присваивал деньги с банковских карт граждан. Стражи закона выявили, что афер в Харькове - не единственное мошенничество мужчины. И он причастен к ряду аналогичных преступлений на территории Харьковской и других областей Украины.

Также у харьковчанина найден пакет с наркотическим веществом, приобретенным в мессенджере Telegram.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований о мошенничестве и хранении наркотиков.

Решается вопрос об извещении 30-летнему харьковчанину о подозрении в совершении преступления.

Злоумышленику грозит до 5 лет за решеткой.

Расследование продолжается. Устанавливается круг потерпевших, а также сумма материального ущерба.

Изъятые вещественные доказательства отправлены на исследования.