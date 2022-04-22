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22.04.2022  17:19   Дмитрий Колоней

Наркоман и мошенник пойман в Харькове (фото)

Харьковские полицейские разоблачили мужчину в мошенничестве и хранении наркотиков.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, правоохранители разоблачили 30-летнего мошенника. Мужчина,  злоупотребляя доверием, под предлогом трудоустройства в волонтерские организации присваивал деньги с банковских карт граждан. Стражи закона выявили, что афер в Харькове - не единственное мошенничество мужчины. И он причастен к ряду аналогичных преступлений на территории Харьковской и других областей Украины.
 
Также у харьковчанина найден пакет с наркотическим веществом, приобретенным в мессенджере Telegram.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований о мошенничестве и хранении наркотиков. 
Решается вопрос об извещении 30-летнему харьковчанину о подозрении в совершении преступления.
Злоумышленику грозит до 5 лет за решеткой.
 
Расследование продолжается. Устанавливается круг потерпевших, а также сумма материального ущерба.
Изъятые вещественные доказательства отправлены на исследования.
Тэги:  наркотики, мошенничество, харьков, афера, волонтеры, трудоустройство
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