22.04.2022 17:49 Дмитрий Колоней

В харьковском метро организованы библиотеки

Работники публичных харьковских библиотек активно участвуют в реализации творческого проекта «Будущее мирной Украины!».



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на пресс-службу Харьковской мэрии, библиотекари города организовали на станциях метро, служащих укрытиями, импровизированные библиотечные пункты.

Так, на станции метро «Армейская» каждые вторник и пятницу, с 10:00 до 11:00, библиотекари Немышлянского района раздают книги и проводят небольшие тематические мероприятия. Их коллеги, работники библиотек Холодногорского района, организовали буккросинг на ст. м. «Холодная гора».

В Департаменте культурыо отметили, что очень благодарны работникам библиотек, которые работают вопреки страху и тревогам, несмотря на обстрелы и взрывы снарядов.

"Мы гордимся харьковчанами, которые продолжают читать, проявлять интерес к жизни и верить в победу!"» - заявили в департаменте.