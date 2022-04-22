22.04.2022 17:49 Дмитрий Колоней
В харьковском метро организованы библиотеки
Работники публичных харьковских библиотек активно участвуют в реализации творческого проекта «Будущее мирной Украины!».
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на пресс-службу Харьковской мэрии, библиотекари города организовали на станциях метро, служащих укрытиями, импровизированные библиотечные пункты.
Так, на станции метро «Армейская» каждые вторник и пятницу, с 10:00 до 11:00, библиотекари Немышлянского района раздают книги и проводят небольшие тематические мероприятия. Их коллеги, работники библиотек Холодногорского района, организовали буккросинг на ст. м. «Холодная гора».
В Департаменте культурыо отметили, что очень благодарны работникам библиотек, которые работают вопреки страху и тревогам, несмотря на обстрелы и взрывы снарядов.
"Мы гордимся харьковчанами, которые продолжают читать, проявлять интерес к жизни и верить в победу!"» - заявили в департаменте.
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