22.04.2022 16:55 Виталий Хиневич
В Харьковском метрополитене прошел мастер-класс по живописи
На станциях метро был организован досуг для детей.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковский городской совет.
Сообщается, что в рамках городского проекта «Будущее мирной Украины!», проводятся мастер-классы для детей, которые прячутся от обстрелов в метро. Таким образом был организован мастер-класс по живописи. Художники Арсений Полях и Ольга Компаниец создали вместе с детьми яркие рисунки, которые несут добро и свет. Также прошел мастер-класс по росписи писанок.
«Вместе с детьми и взрослыми они создали яркие рисунки, которые несут столь необходимые сейчас добро и свет. Спасибо всем участникам проекта, которые поддерживают людей и помогают нам всем приблизиться к победе!» - отметили в департаменте.
Напомним, кукольный театр сыграл спектакль
в Харьковском метрополитене.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0