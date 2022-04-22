22.04.2022 16:55 Виталий Хиневич

В Харьковском метрополитене прошел мастер-класс по живописи

На станциях метро был организован досуг для детей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что в рамках городского проекта «Будущее мирной Украины!», проводятся мастер-классы для детей, которые прячутся от обстрелов в метро. Таким образом был организован мастер-класс по живописи. Художники Арсений Полях и Ольга Компаниец создали вместе с детьми яркие рисунки, которые несут добро и свет. Также прошел мастер-класс по росписи писанок.

«Вместе с детьми и взрослыми они создали яркие рисунки, которые несут столь необходимые сейчас добро и свет. Спасибо всем участникам проекта, которые поддерживают людей и помогают нам всем приблизиться к победе!» - отметили в департаменте.

Напомним, кукольный театр сыграл спектакль в Харьковском метрополитене.