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22.04.2022  16:55   Виталий Хиневич

В Харьковском метрополитене прошел мастер-класс по живописи

На станциях метро был организован досуг для детей.

Мастер-класс
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что в рамках городского проекта «Будущее мирной Украины!», проводятся  мастер-классы  для детей, которые прячутся от обстрелов в метро. Таким образом был организован мастер-класс по живописи. Художники Арсений Полях и Ольга Компаниец создали вместе с детьми яркие рисунки, которые несут добро и свет. Также прошел мастер-класс по росписи писанок.
 
«Вместе с детьми и взрослыми они создали яркие рисунки, которые несут столь необходимые сейчас добро и свет. Спасибо всем участникам проекта, которые поддерживают людей и помогают нам всем приблизиться к победе!» - отметили в департаменте.
 
Напомним, кукольный театр сыграл спектакль в Харьковском метрополитене.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  метро, мастер-класс, харьков
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