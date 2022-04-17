17.04.2022 13:29 Виталий Хиневич

Кукольный театр сыграл спектакль в Харьковском метрополитене

На одной из станций метро прошло театральное представление.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский государственный академический театр кукол им. В. Афанасьева.

Сообщается, что показ спектакля стал частью проекта «СПІЛЬНО. Точки зустрічі» что воплощает Фонд «Профессиональное развитие Харькова» и ЮНИСЕФ. Главная цель данного проекта-поддержать детей и их родителей, которые находятся в укрытиях или эвакуировались.

«Уже 52 дня харьковчане находятся в метро. Некоторые из них только недавно смогли впервые выйти на улицу или сходить в свои дома, если они уцелели и это безопасно. В таких стрессовых и изнурительных условиях крайне важно поддерживать детей, молодежь и их семьи, создавать для них простор для творчества, образования и эмоциональной разгрузки. Театральные представления отлично справятся с такими задачами, и мы радуемся, что Харьковский театр кукол откликнулся», — рассказала Марина Ладыженская, координатор проекта.

Режиссеры специально адаптировали спектакль для показа в метро и планируют охватить своими спектаклями все станции подземки.

«Какое-то время мы были растеряны: стоит ли играть, что играть, где играть, как играть? Как говорить, в частности, с детьми, переживающими весь этот ужас войны. Но осознали, что театр не ответит на эти вопросы, не встретившись с нашими зрителями, не почувствовав их сегодняшний запрос, не увидев их глаз. Поэтому для себя приняли решение возобновить игру. Играть спектакли из старого репертуара и создавать новые истории. У нас уже есть проект, когда мы работаем с драматургами, чтобы создать представления сегодняшнего дня, которые будут носить, в том числе, терапевтический характер», — подчеркивает главный режиссер Харьковского кукольного театра Оксана Дмитриева.

Источник: Харьковский государственный академический театр кукол им. В. Афанасьева

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