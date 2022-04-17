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17.04.2022  13:07   Рита Парфенова

23 обстрела и ракетный удар: сводка по Харькову на 17 апреля

Враг не может подступиться к Харькову,поэтому россияне прибегают к позорным обстрелам жилых кварталов.

харьков разрушения

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли 23 артиллерийских, минометных, РСЗО-обстрелов по районам Северной Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, центру города, ХТЗ, Дергачам. И 1 ракетный удар, принесший разрушения в Слободском и Основянском районах города.

Всего за сутки в результате обстрелов россиян ранены 31 человек, из них – 4 детей. Погибли – 3 гражданских. При разминировании российских кассетных боеприпасов под Харьковом подорвались 3 саперов, 4 получили ранения.

Жителей Харькова просят без необходимости не находиться на улицах. И, учитывая приближающиеся праздники, с пониманием отнестись к решениям об ограничении пребывания людей в одном месте. Все эти решения приниммаются для вашей безопасности.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области на 17 апреля.

 

Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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