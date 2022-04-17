23 обстрела и ракетный удар: сводка по Харькову на 17 апреля

Враг не может подступиться к Харькову,поэтому россияне прибегают к позорным обстрелам жилых кварталов.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли 23 артиллерийских, минометных, РСЗО-обстрелов по районам Северной Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, центру города, ХТЗ, Дергачам. И 1 ракетный удар, принесший разрушения в Слободском и Основянском районах города.
Всего за сутки в результате обстрелов россиян ранены 31 человек, из них – 4 детей. Погибли – 3 гражданских. При разминировании российских кассетных боеприпасов под Харьковом подорвались 3 саперов, 4 получили ранения.
Жителей Харькова просят без необходимости не находиться на улицах. И, учитывая приближающиеся праздники, с пониманием отнестись к решениям об ограничении пребывания людей в одном месте. Все эти решения приниммаются для вашей безопасности.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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