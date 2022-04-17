17.04.2022 08:43 Рита Парфенова

Харьков на утро 17 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС

В результате обстрелов оккупантов возник пожар на площади около 6000 кв.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 17 апреля.

Всего за сутки с 16 по 17 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 31 оперативный выезд, из которых:

на ликвидацию пожаров, вызванных обстрелами - 11;

на пожары в экосистемах - 3;

на "бытовые" пожары в частном секторе и на объектах - 7;

на разборку завалов - 7;

на помощь населению - 3.

Результатом обстрелов оккупантов стали возгорания в Основянском (1), Московском (2) и Индустриальном (5) районах города Харькова, а также Изюмском (1) и Харьковском (2) районах области.

Крупнейший пожар возник на территории одного из предприятий в Индустриальном районе Харькова. Горели деревянные поддоны и пластиковая тара на площади около 6000 кв. Ликвидировали пожар 12 отделений ГСЧС. Пожарным удалось спасти значительную часть продукции предприятия, а также предотвратить распространение пламени на рядом расположенные объекты.

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Также пожар произошел в административно-офисном здании в Основянском районе Харькова. Площадь пожара составила около 1500 кв.м., горели здание и 9 автомобилей. По предварительным данным, погибли 2 и пострадали еще 18 человек. На месте пожара работали 10 единиц пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава ГСЧС.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезврежены около 50 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области на 16 апреля.