Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 17 апреля

"Новая Почта" обновила адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОВА, гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи в почтовых отделениях Харькова.
По состоянию на 17 апреля в городе работают пункты отделений "Новой почты". Отделения "Укрпочты" возобновят работу по выдачи "гуманитарки" в понедельник.
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