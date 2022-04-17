17.04.2022 09:06 Рита Парфенова

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 17 апреля

"Новая Почта" обновила адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОВА, гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи в почтовых отделениях Харькова.



По состоянию на 17 апреля в городе работают пункты отделений "Новой почты". Отделения "Укрпочты" возобновят работу по выдачи "гуманитарки" в понедельник.





Актуальные списки пунктов выдачи гуманитарной помощи в отделениях почты на 17 апреля

«Новая почта»

Время работы: 8:00-13:00

№119, просп. Победы, 70;

№137, ул. Ахсарова, 21;

№10, ул. Пушкинская, 96;

№34, ул. Рождественская, 14;

№11, просп. Гагарина, 41/2;

№99, просп. Гагарина, 176;

№90, просп. Гагарина, 199;

№44, просп. Льва Ландау, 46;

№138, проезд Стадионный, 13;

№102, ул. Краснодарская, 181Б;

№100, просп. Архитектора Алешина, 5;

№117, просп. Индустриальный, 24/31;

№113, ул. Луи Пастера, 318;

№65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;

№121, ул. Ньютона, 98.

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