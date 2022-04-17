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17.04.2022  09:06   Рита Парфенова

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 17 апреля

"Новая Почта" обновила адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОВА, гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи в почтовых отделениях Харькова.

По состоянию на 17 апреля в городе работают пункты отделений "Новой почты". Отделения "Укрпочты" возобновят работу по выдачи "гуманитарки" в понедельник.

 

Актуальные списки пунктов выдачи гуманитарной помощи в отделениях почты на 17 апреля

«Новая почта»
Время работы: 8:00-13:00

  • №119, просп. Победы, 70;
  • №137, ул. Ахсарова, 21;
  • №10, ул. Пушкинская, 96;
  • №34, ул. Рождественская, 14;
  • №11, просп. Гагарина, 41/2;
  • №99, просп. Гагарина, 176;
  • №90, просп. Гагарина, 199;
  • №44, просп. Льва Ландау, 46;
  • №138, проезд Стадионный, 13;
  • №102, ул. Краснодарская, 181Б;
  • №100, просп. Архитектора Алешина, 5;
  • №117, просп. Индустриальный, 24/31;
  • №113, ул. Луи Пастера, 318;
  • №65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;
  • №121, ул. Ньютона, 98.

Актуальные списки пунктов выдачи гуманитарной помощи в отделениях почты на 17 апреля

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Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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