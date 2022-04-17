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17.04.2022  09:48   Рита Парфенова

Теплосети возвращают горячую воду в дома харьковчан

Ремонтные работы по устранению повреждения теплосетей и подаче горячего водоснабжения ведутся во всех районах города.

В Харькове восстанавливают горячее водоснабжение

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковские тепловые сети»

В частности, работники коммунального предприятия проводят ремонтные работы на центральных тепловых пунктах, где меняют лежаки и дефектные участки трубопроводов горячего водоснабжения.

В Харькове восстанавливают горячее водоснабжение

На КП «ХТС» отметили, что приступили к плановой перекладке магистральных и внутриквартальных трубопроводов после окончания отопительного сезона.

Также совместно с подрядной организацией «ИНТЕХ СК» рабочие предприятия восстанавливают системы в центральных районах города.

В Харькове восстанавливают горячее водоснабжение В Харькове восстанавливают горячее водоснабжение

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что несмотря на войну, в Харькове будут ремонтировать теплосети, чтобы 15 октября подать тепло в дома харьковчан.

Тэги:  хтс, харьков
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