17.04.2022 09:48 Рита Парфенова

Теплосети возвращают горячую воду в дома харьковчан

Ремонтные работы по устранению повреждения теплосетей и подаче горячего водоснабжения ведутся во всех районах города.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковские тепловые сети»

В частности, работники коммунального предприятия проводят ремонтные работы на центральных тепловых пунктах, где меняют лежаки и дефектные участки трубопроводов горячего водоснабжения.





На КП «ХТС» отметили, что приступили к плановой перекладке магистральных и внутриквартальных трубопроводов после окончания отопительного сезона.



Также совместно с подрядной организацией «ИНТЕХ СК» рабочие предприятия восстанавливают системы в центральных районах города.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что несмотря на войну, в Харькове будут ремонтировать теплосети, чтобы 15 октября подать тепло в дома харьковчан.