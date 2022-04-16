16.04.2022 10:08 Рита Парфенова

Харьков уже готовится к новому отопительному сезону,- Игорь Терехов

КП «Харьковские тепловые сети», невзирая на постоянные обстрелы города, начало подготовку к отопительному сезону 2022/2023 годов.



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Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает РЕДПОСТ



Мэр города отметил, работники предприятия сделают все возможное, чтобы следующий отопительный сезон начался вовремя.



«Несмотря на войну, мы будем ремонтировать сети, модернизировать котельные, обновлять оборудование и восстанавливать то, что было разбито агрессором, чтобы 15 октября подать тепло в дома харьковчан. Я уверен, что так и будет» , - подчеркнул Игорь Терехов.

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Городской голова от имени харьковчан поблагодарил работников ХТС, которые последние 50 дней под обстрелами делали все, чтобы в домах харьковчан было тепло.



«Ваша работа в эти дни - пример истинного героизма, пример того, как нужно любить свой город и бороться за нормальную жизнь. Вы не только смогли сохранить тепло в большинстве домов харьковчан, но обеспечивали и продолжаете обеспечивать город горячей водой. Харьков никогда не забудет ваш подвиг и всегда будет благодарен за него», - обратился Игорь Терехов к работникам предприятия.

Напомним, 15 апреля 2022 года,начался процесс отключения отопление в жилых домах и учреждениях города в связи с окончанием отопительного сезона. При этом продолжаются комплексные перекладки магистралей и поврежденных обстрелами сетей.