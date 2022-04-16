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16.04.2022  09:18   Рита Парфенова

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 16 апреля

Укрпочта и Новая Почта обновили адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове.


Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОВА.

Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты». Единственное, на что стоит обратить внимание: адреса пунктов выдачи изменились

 


Актуальные списки пунктов выдачи гуманитарной помощи в отделениях почты на 16 апреля

«Укрпочта»
Время работы: 9:00-15:00

  1. №80 пр. Гагарина, 314-а;
  2. №105 ул. Ньютона, 6-а;
  3. №109 ул. Тернопольская, 21;
  4. №124 пр. Гагарина, 173-в;
  5. Безлюдовка, ул. Змиевская, 59
  6. Васищево, ул. Орешкова, 43

списки пунктов выдачи гуманитарной помощи

«Новая почта»
Время работы: 8:00-13:00

  1. №119, просп. Победы, 70;
  2. №137, ул. Ахсарова, 21;
  3. №10, ул. Пушкинская, 96;
  4. №34, ул. Рождественская, 14;
  5. №11, просп. Гагарина, 41/2;
  6. №99, просп. Гагарина, 176;
  7. №90, просп. Гагарина, 199;
  8. №44, просп. Льва Ландау, 46;
  9. №138, проезд Стадионный, 13;
  10. №102, ул. Краснодарская, 181Б;
  11. №100, просп. Архитектора Алешина, 5;
  12. №117, просп. Индустриальный, 24/31;
  13. №113, ул. Луи Пастера, 318;
  14. №65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;
  15. №121, ул. Ньютона, 98.

списки пунктов выдачи гуманитарной помощи

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, как распределяется гуманитарная помощь.

Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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