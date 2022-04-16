16.04.2022 08:44 Рита Парфенова

Харьков на утро 16 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 15 по 16 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 37 оперативных выездов.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 16 апреля.

34 пожара в городе и области произошли после обстрелов российскими оккупантами. Спасатели выезжали на тушение пожаров жилых многоэтажек, частных домов, гаражей и автомобилей, а также складских зданий и объектов торговли в Слободском (2), Шевченковском (3), Основянском (1), Немышлянском (1), Московском (3), Киевском (2) и Индустриальном (10) районах города Харькова, а также Изюмском (1) и Харьковском (4) районах области.

Самый большой пожар возник в складском здании Харьковского района области. Площадь пожара составила около 2500 кв. Ликвидировали пожар 4 отделения ГСЧС.

После обстрела Саржина яра в частном жилом секторе Шевченковского района города Харькова горели сразу три частных жилых дома, а также дворовые застройки и гаражи. Общая площадь пожара составила около 1500 кв. Пожар удалось быстро ликвидировать. Для ликвидации пожара было задействовано 8 единиц техники и 40 человек личного состава ГСЧС.

Кроме того, около 16:00 произошел вражеский обстрел жилого массива Индустриального района Харькова. Возникло сразу 8 пожаров, как в жилом секторе, так и в торговых объектах. Для ликвидации этих пожаров было задействовано 10 единиц техники и 40 человек личного состава ГСЧС.

Также у спасатедей было 5 вызовов на пожары в экосистемах, 2 "бытовых" пожара, 1 вызов на разборку завалов и 2 на помощь населению и ликвидацию последствий ДТП.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток осуществили 72 привлечения для разминирования боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области на 15 апреля.