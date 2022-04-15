15.04.2022 19:19 Дмитрий Колоней

Формируется стратегический запас гуманитарной помощи Харьковщины

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал как распределяется гуманитарная помощь.



ХОГА

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ХОГА, Олег Синегубов отметил, что необходимые продовольственные товары и медикаменты поступают жителям громад города и области или формируют необходимый резерв.

В частности, глава области отметил, что «гуманитарка» поступает в Харьковскую область из разных источников.

«Это и международные организации, и разнообразные фонды, помогают народные депутаты, люди за свой счет собирают. Другой уровень помощи – это то, что закупается на средства государственного бюджета. Сначала мы приводим список того, что нам нужно. Правительство определило единственного закупщика - "Укрзалізницю", то есть все для области покупается через "Укрзалізницю", учитывая наши нужды», - рассказал Олег Синегубов.

Еще продовольственная помощь поступает из стратегических запасов государства, а также от иностранных партнеров, например из Польши. По достигнутой с этой страной договоренности, области еженедельно будут отправлять по 600 тонн продуктов питания. Уже ушло две поставки.

По словам главы ОВА, все это позволяет Харьковщине сформировать стратегический запас продуктов питания в Харькове и организовать логистические центры, через которые с помощью "Новой почты", "Укрпочты" продовольствие передается людям.

«Если говорить о территориальных громадах, то у нас налажена система так: каждый глава города подает к нам заявку с перечнем того, что нужно. Мы ее верифицируем через райгосадминистрацию. Это если формализовать, хотя мы действительно уже сами знаем, где и какая гуманитарная помощь нужна и сразу ее туда доставляем», - привел пример глава области.

Кроме того, Олег Синегубов отметил, что иногда, вопреки запретам оккупантов, волонтерам удается доставить гуманитарную помощь на временно неподконтрольные территории, где люди испытывают гуманитарный кризис.

«Если это оккупированные территории, как, например, город Изюм, то враг нам не подтверждает туда гуманитарных коридоров. Поэтому мы довозим помощь в ближайшие населенные пункты, после того волонтеры перегружают ее на маленькие авто и также с помощью органов местного самоуправления "партизанщиной" довозят ее на места», - рассказал Олег Синегубов.