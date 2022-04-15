15.04.2022 19:50 Дмитрий Колоней

Дистанционное обучение идет в большинстве школ и вузов Харьковщины

Об этом сообщили в Департаменте науки и образования Харьковской ОВА.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, из 715 учреждений общего среднего образования Харьковщины 543 на сегодняшний день проводят уроки дистанционно.

Также продолжают работать дистанционно 90% заведений высшего образования региона.

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“С начала полномасштабного вторжения войск российской федерации в Харьковской области было повреждено или разрушено более 90 общеобразовательных школ и 70 детских садов. В Харькове в результате вражеских обстрелов пострадали 75 школ и 54 детсада”, - отметили в Департаменте.

Кроме того повреждения получили 16 заведений высшего образования Харьковщины.

Напомним, что во время встречи с ректорами вузов региона председатель ХОВА Олег Синегубов отметил важность сохранения статуса Харьковщины как образовательной столицы Украины и призвал наработать совместные предложения по преференциям для учреждений высшего образования области.