15.04.2022 19:50 Дмитрий Колоней
Дистанционное обучение идет в большинстве школ и вузов Харьковщины
Об этом сообщили в Департаменте науки и образования Харьковской ОВА.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт ХОГА, из 715 учреждений общего среднего образования Харьковщины 543 на сегодняшний день проводят уроки дистанционно.
Также продолжают работать дистанционно 90% заведений высшего образования региона.
“С начала полномасштабного вторжения войск российской федерации в Харьковской области было повреждено или разрушено более 90 общеобразовательных школ и 70 детских садов. В Харькове в результате вражеских обстрелов пострадали 75 школ и 54 детсада”, - отметили в Департаменте.
Кроме того повреждения получили 16 заведений высшего образования Харьковщины.
Напомним, что во время встречи с ректорами вузов региона председатель ХОВА Олег Синегубов отметил важность сохранения статуса Харьковщины как образовательной столицы Украины и призвал наработать совместные предложения по преференциям для учреждений высшего образования области.
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