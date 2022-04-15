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15.04.2022  19:50   Дмитрий Колоней

Дистанционное обучение идет в большинстве школ и вузов Харьковщины

Об этом сообщили в Департаменте науки и образования Харьковской ОВА.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА,  из 715 учреждений общего среднего образования Харьковщины 543 на сегодняшний день проводят уроки дистанционно.
 
Также продолжают работать дистанционно 90% заведений высшего образования региона.
 
 
“С начала полномасштабного вторжения войск российской федерации в Харьковской области было повреждено или разрушено более 90 общеобразовательных школ и 70 детских садов. В Харькове в результате вражеских обстрелов пострадали 75 школ и 54 детсада”, - отметили в Департаменте.
 
Кроме того повреждения получили 16 заведений высшего образования Харьковщины.
 
Напомним, что во время встречи с ректорами вузов региона председатель ХОВА Олег Синегубов отметил важность сохранения статуса Харьковщины как образовательной столицы Украины и призвал наработать совместные предложения по преференциям для учреждений высшего образования области.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что школы Харькова возобновили учебный процесс.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  дистанционное обучение, школа, харьков, детский сад
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