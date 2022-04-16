Парк Горького в Харькове приводят в порядок после обстрелов (фото)

В субботу утром сотрудники Центрального парка культуры и отдыха им. Горького вышли на уборку территории после обстрелов российской армией.
Как передает РЕДПОСТ, утром на место работы смогли добраться около 15 сотрудников – озеленители, операторы аттракционов, руководители подразделений и управленцы.
За это время они уже успели убрать несколько локаций. "Взялись расчищать Центральную аллею, Французский парк и Главный вход. Убрали обломки деревьев, остатки лавочек, изуродованные декорации.",- сообщили в пресс-службе парка.
«Любые попытки врага уничтожить Харьков и сломать дух его жителей разбиваются о настойчивость и твердость горожан», - подчеркнули в парке.
Напомним, утром 2 апреля несколько ракет взорвались на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Во время обстрела в парке работали люди. 57-летний озеленитель получил осколочные ранения. Медики извлекли из его тела два обломка, один из которых чуть не достал до сердца. Еще два обломка прошли насквозь. Сейчас его здоровье вне опасности. Из аттракционов более всего пострадали «Галеон Барбадос» и «Индия». Также из-за обстрела были сломаны старинные деревья, повреждены сцена в Ретро-парке, некоторые кафе и парковые диваны.
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