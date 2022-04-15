15.04.2022 18:23 Дмитрий Колоней

В Харькове жителям частного сектора доставляют гуманитарную помощь

Харьковчанам, проживающим в частном секторе, бесплатно доставляют продукты питания и горячие обеды.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, мобильный пункт выдачи гуманитарной помощи ежедневно работает в Немышлянском районе, более трети территории которого занимает частный сектор, а это 8,6 тыс. домов.

«Жильцам этих домовладений сегодня очень сложно и опасно добираться в торговые центры. Поэтому в районе отработана четкая система ежедневной работы мобильного пункта выдачи гуманитарной помощи», – сообщили в Администрации Немышлянского района.

Также харьковчан поддерживают и в Московском районе города.

«Команда городского головы Игоря Терехова и волонтеры при участии уличных комитетов продолжают оказывать жильцам частного сектора гуманитарную помощь в виде продуктов питания и горячей пищи», - сообщили в райадминистрации.