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15.04.2022  18:23   Дмитрий Колоней

В Харькове жителям частного сектора доставляют гуманитарную помощь

Харьковчанам, проживающим в частном секторе, бесплатно доставляют продукты питания и горячие обеды.

В Харькове жителям частного сектора доставляют гуманитарную помощь
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, мобильный пункт выдачи гуманитарной помощи ежедневно работает в Немышлянском районе, более трети территории которого занимает частный сектор, а это 8,6 тыс. домов.
 
 
«Жильцам этих домовладений сегодня очень сложно и опасно добираться в торговые центры. Поэтому в районе отработана четкая система ежедневной работы мобильного пункта выдачи гуманитарной помощи», – сообщили в Администрации Немышлянского района.
 
Также харьковчан поддерживают и в Московском районе города.
 
«Команда городского головы Игоря Терехова и волонтеры при участии уличных комитетов продолжают оказывать жильцам частного сектора гуманитарную помощь в виде продуктов питания и горячей пищи», - сообщили в райадминистрации.
 
Напомним, ранее мы писали том, по каким адресам раздают гуманитарной помощи в Харькове на 15 апреля 2022 года.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  гуманитарная помощь, частный сектор, харьков
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