15.04.2022 18:23 Дмитрий Колоней
В Харькове жителям частного сектора доставляют гуманитарную помощь
Харьковчанам, проживающим в частном секторе, бесплатно доставляют продукты питания и горячие обеды.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на горсовет, мобильный пункт выдачи гуманитарной помощи ежедневно работает в Немышлянском районе, более трети территории которого занимает частный сектор, а это 8,6 тыс. домов.
«Жильцам этих домовладений сегодня очень сложно и опасно добираться в торговые центры. Поэтому в районе отработана четкая система ежедневной работы мобильного пункта выдачи гуманитарной помощи», – сообщили в Администрации Немышлянского района.
Также харьковчан поддерживают и в Московском районе города.
«Команда городского головы Игоря Терехова и волонтеры при участии уличных комитетов продолжают оказывать жильцам частного сектора гуманитарную помощь в виде продуктов питания и горячей пищи», - сообщили в райадминистрации.
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