09.04.2022 21:23 Дмитрий Колоней

Игорь Терехов сообщил об увеличении выдачи гуманитарной помощи (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов разместил видообращение на своем Телеграм-канале. Говоря о новом оружии применямом агрессором - бомбах на парашютах - мэр Харькова призвал жителей города не прибьлижаться к ним, а обращаться к спасателям при их обнаружении.

Также руководитель города отметил, что из-за войны многие харьковчане остались без работы и испытывают финансовые трудности. Поэтому в городе увеличат выдачу гуманитарной помощи – продуктов питания и предметов первой необходимости.

Игорь Терехов сообщил, что за полтора месяца массированного обстрела Харькова российская армия уничтожила 1716 жилых домов. Однако, несмотря ни на что, город продолжает жить.

«Цель агрессора понятна – вызвать панику и сломать наш дух. Но мы не позволим это сделать. Все наши службы работают круглые сутки. Наши героические коммунальщики оперативно ликвидируют все нанесенные инфраструктуре города повреждения. Мы подаем горячую воду в 3533 жилых дома. Сегодня 121 машина по уборке мусора вышла на маршруты. Работают рынки, магазины, аптеки», - подчеркнул Игорь Терехов.